Nisanur ve Iryna, Seul'de ana tabloya kaldı

Milli eskrimciler Nisanur Erbil ve Iryna Shchukla, Güney Kore'de devam eden Grand Prix'de ana tabloya kalmayı başardı.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Seul'de dün başlayan Grand Prix'de kılıç kategorisinde piste çıkan Nisanur Erbil ve Iryna Shchukla, ön eleme karşılaşmalarını başarıyla tamamladı.



Nisanur Erbil, Fransa'dan Faustine Clapier ile Iryna Shchukla da Azerbaycan'dan Anna Bashta ile tablo 64'te mücadele edecek.



Grand Prix, milli eskrimci Enver Yıldırım'ın da mücadele edeceği yarın düzenlenecek ana tablo karşılaşmalarının ardından sona erecek.





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