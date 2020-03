Nisan'da Netflix'te hangi dizileri yayınlayacak? Netflix Nisan indirimi var mı?

Netflix'te dizi ve film izlenilen Türkiye'de koronavirüs sebebiyle evde geçirilen zaman artınca takip edilenler de fazlalaştı. Her gün Netflix açan Türk filmseverler Nisan ayında Netflix platformuna eklenecek filmleri de beklemeye başladı.Yapılan açıklamada Netflix'in Nisan ayında yayınlayacağı yeni içerikler de belli oldu. Buna göre dünyaca ünlü yayın platformundaAŞK 101 NE ZAMAN YAYINLANACAK?Aşk 101 (Love 101), 8 bölümden oluşan Türk yapımı gençlik ve komedi dizisidir. Aşk 101'in yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız yer alırken, senaryosunu ise Meriç Acemi kaleme almıştır. Dizi, 24 Nisan 2020'de Netflix'te yayınlanmaya başlayacak.NETFLIX'İN YAYINLAYACAĞI DİĞER İÇERİKLER• 'Nailed It!' adlı yemek yarışmasının 4'üncü sezonu 1 Nisan'da yayında olacak.• Netflix'in en çok izlenilen dizilerinden biri olan 'La Casa de Papel'in 4'üncü sezonu 3 Nisan'da yayında olacak.• 'Brews Brothers', yeni bir Netflix komedi klasiği. 8 bölümden oluşacak ve 10 Nisan'da yayınlanacak dizi, iki erkek kardeşin hikayesini konu alıyor.• 'La casa de las Flores', Meksika'da yaşayan zengin bir ailenin hayatının konu alıyor. Dizinin üçüncü sezonu 23 Nisan'da yayında olacak.• Eşinin ölümünün ardından yas tutmaya devam eden Tony'nin hayatını konu alan 'After Life', 24 Nisan'da izleyici ile buluşacak.• Gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkan 'Sergio', Bağdat'taki bir diplomatın hikayesini konu alıyor. Sergio, 17 Nisan'da yayında olacak.• Amerikalı yazar Lois Lowry'nin kitabından uyarlanan animasyon filmi 'Willoughby Ailesi', 22 Nisan'da yayında olacak. Film, ebeveynleri tarafından terk edilen ve modern bir aile olmak isteyen Willoughby kardeşlerin hikayesini konu alıyor.• Tyler Rake isimli bir paralı askerin hikayesini konu alan 'Extraction', 24 Nisan'da yayında olacak. Aksiyon filminde Rake, bir suç örgütünün kaçırdığı oğlunu kurtarma görevini üstleniyor.• National Geographic Channel'ın belgesellerinden biri olan 'Morgan Freeman ile İnancın Hikayesi', 22 Nisan'da son sezonu ile Netflix'teki yerini alacak. Bu sezonda Freeman, çeşitli kültürleri ve dinleri araştıracak.Nisan ayında yayınlanacağı açıklanan Netflix dizisi La Casa de Papel merakla bekleniyor. İspanyol dizisinin ilk 3 sezonu Türkiye'de en çok izlenen diziler arasına girdi. Netflix dizisi La Casa de Papel 23 Nisan'da yayınlanacak.Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor.Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar.