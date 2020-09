Nişan, kına, kız alma, sünnet, nikah yasak mı? Nikah salonları açık mı?

Gümüşhane'de yeni Korona virüs tedbirleri açıklandı. Bazı caddelerde sigara içilmesi yasaklandı 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Fatih Parkı 65 yaş ve üzeri vatandaşlara tahsis edildi.65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında toplanan İl Umum Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bazı caddelerde sigara içilmesini yasakladı, 65 yaş üzeri vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirdi, caddelere masa, sehpa, tabure atılmasını yasakladı.Gümüşhane Valiliği'nin web sitesinden yapılan duyuruda koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği kaydedildi.Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Korona Virüs Tedbirleri gündemi ile bir araya geldi. 