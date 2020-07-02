Nintendo'dan Mario'nun 35. yılı için büyük kutlama

Japonya merkezli dünyaca ünlü oyun firması Nintendo, hem oyun makineleri ile hem de yarattığı markalarla tanınıyor. Bu karakterlerin en popüler olanı da açık ara farkla Super Mario. Nintendo bu yıl karakterin 35. yılını kutluyor.



Firmanın bugün gerçekleştirdiği video sunumunda Nintendo, Super Mario Bros'un 35. yıldönümü için gelecek yeni oyunlarından bazılarını gösterdi ve oyun içi etkinlikleri de ayrıntılı olarak açıkladı.



Mario, Nintendo Switch'i ele geçiriyor



Bugün gerçekleştirilen etkinlikte Super Mario 3D All-Stars gibi Nintendo Switch ailesine yeni gelen oyunlar, modern Super Mario oyunlarından oluşan koleksiyon, Super Mario Bros, Super Mario 3D World gibi yapımlar yer aldı.



Ek olarak Mario Kart Live: Home Circuit gibi Mario Kart keyfini yeni seviyeye taşıyan Nintendo Switch oyunları, klasik oyunların modern konsollarda oynanabilir versiyonları ve retro mini oyun cihazı Game & Watch: Super Mario Bros ürünü tanıtıldı.



Nintendo, tartışmasız en önemli karakterinin 35. yaşını dört bir koldan kutluyor. 1980'lerdeki oyunlarından ve cihazlarından esinlendiği yeni ürünlere ek olarak firma, LEGO gibi önemli markalar ile de iş birliğine gitmişti.



Mario etkinlikleri geliyor



Nintendo, bugünden itibaren 2021 yılının mart ayına kadar çeşitli 35. yıl etkinlikleri gerçekleştirecek. Firmadan gelen açıklamaya göre etkinlikler şu şekilde olacak:



9 Eylül 09.00'dan 23 Eylül 09.00'a kadar, Mario Kart Tour, orijinal Super Mario Kart'tan Mario (SNES) ve Donkey Kong Jr. (SNES) tarafından özel olarak oynanacak bir Super Mario Kart Turu etkinliğine sahip olacak



Bu yılın ilerleyen günlerinde, tarihi Super Mario öğeleri ve 35. yıl dönümü temalı ürünler Nintendo Resmi İngiltere Mağazasından satın alınabilecek.



35. yıl dönümü temalı Ninji Speedrun parkuru Kasım ayında Super Mario Maker 2'ye geliyor.



Kasım ve Aralık aylarında, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario serisi dövüşçüleri, aşamaları ve eşyaları kullanan bir oyun içi çevrimiçi turnuvaya sahip olacak.



Super Mario temalı bir Splatfest, Ocak 2021'de Splatoon 2'ye geliyor.

Önümüzdeki yılın mart ayında Super Mario temalı mobilyalar Animal Crossing: New Horizons'ta satışa sunulacak.



Nintendo ayrıca Hasbro, Kinder ve LEGO ile de promosyon ürünleri için iş birliği yapacak.



Kaynak: webtekno



