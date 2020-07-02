Nintendo, Pokemon benzeri yeni oyununu duyurdu

Hatırlayacağınız üzere birkaç yıl önce, Nintendo ve Niantic Labs bir araya gelerek Pokemon Go'yu yarattı ve dünyayı kasıp kavuran artırılmış gerçeklik oyun çılgınlığını ateşledi. Ancak aradan geçen zaman sonrasında bu çılgınlık azaldı.



Şimdi ise orijinal olarak Shigeru Miyamoto tarafından oluşturulan bir dizi bulmaca oyunu olan ve Nintendo'nun Pikmin serisine dayanan oyunla iki ekip aynı çılgınlığı yaratmayı tekrar deneyecek.



Pikmin AR oyunu yürümeyi daha keyifli hale getirecek.



Henüz oyunun adı hakkında pek bir şey bilinmiyor. Ancak görünüşe göre oyun "yürümeyi teşvik etmek, yürümeyi daha keyifli hale getirmek için ve yürüyüşe oyun aktivitelerini dahil etmek" için fitness odaklı olacak.



Niantic COO'su Megan Quinn'e göre Niantic, Nintendo'nun gerçek dünyadaki AR uygulamaları için özel ortağı ve oyun bu yılın ilerleyen günlerinde piyasaya sunulacak.



Nintendo'nun Twitter hesabından yapılan duyuruda oyuna dair, "Pikmin ile çevrili daha eğlenceli bir yürüyüş deneyimi yaşamak nasıl olurdu? NianticLabs tarafından geliştirilen yeni bir mobil uygulamada gerçek dünyayı keşfedin ve Pikmin arkadaşlarınızla anılar yaratın." notu paylaşıldı. Ayrıca atılan Tweette, bir ön kayıt linki de verildi.



Kaynak: ShiftDelete.net



