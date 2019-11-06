Nintendo cephesinde işler karıştı!

Günlerdir çarpıcı haberler ile gündeme gelmeye devam eden koronavirüs yeni sorunları da beraberinde getirmeye devam ediyor. E3'ün iptal edilmesine ve hem yeni oyunların hem de yeni teknolojik ürünlerin tanıtılmasına engel olan koronavirüs birbirinden ünlü firmaları zor durumda bırakıyor. E3 2020'de duyurulacak olan PlayStation 5 ve Xbox Series X için yeni tanıtım planları yapılırken bugün Nintendo cephesinde de işlerin karıştığı ortaya çıktı.



GamingBolt'un haberi ile edindiğimiz bilgilere göre Nintendo'nun sözcüsü GameSpot'a verdiği bir demeçte ESA'nın E3'ü iptal etmesini ve insanlar için endişesini desteklediklerini belirtmiş.Buna ek olarak Nintendo'nun E3 2020 planlarının iptal edilmesinden dolayı hayranlarıyla etkileşime girmek için 'çeşitli yollar' aradıklarını belirtmiş.



Sözcü, 'Nintendo, sektörümüzdeki herkesin (hayranlarımız, çalışanlarımız, katılımcılarımız ve uzun süredir E3 ortaklarımız) sağlığını ve güvenliğini korumaya yardımcı olmak için ESA'nın bu yılki E3'ü iptal etme kararını destekliyoruz. Bu zorlu dönemde COVID-19(koronavirüs) salgından etkilenen herkes için endişelerimizi ve desteğimizi ifade etmek istiyoruz' açıklamasında bulunmuş.



Kaynak: turkmmo.com



