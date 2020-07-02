Ninjas in Pyjamas dev1ce İle Anlaştı
İsveç merkezli espor organizasyonu Ninjas in Pyjamas dev1ce ile anlaştığını açıkladı.
Dünyanın önemli espor organizasyonlarından birisi olan Ninjas in Pyjamas bombayı patlattı. İsveç merkezli espor organizasyonu olan Ninjas in Pyjamas ya da bilinen adıyla NIP dev1ce ile anlaştığını sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştiği paylaşımla açıkladı.
Ninjas in Pyjamas dev1ce'ı Kadrosunu Kattı
CS:GO denilince akla gelen ilk espor takımlarından birisi olan Ninjas in Pyjamas ya da bilinen adıyla NIP tarafından yapılan açıklamaya göre dev1ce ile üç yıllık bir anlaşma imzalandı. Tim "nawwk" Jonasson'ın yerine takıma katılan başarılı AWP oyuncusu artık NIP forması ile ter dökecek. Daha önce bir diğer başarılı takımlardan birisi olan Astralis forması giyen dev1ce'ın transfer miktarı ya da maaşı ise şimdilik bilinmiyor. HLTV'de yapılan yorumlara ve sektörün öncü isimlerine göre NIP tarihin en pahalı transferlerinden birisine imza atmış olabilir.
Ninjas in Pyjamas başarılı oyuncu dev1ce'ın transferini Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video ile duyurdu. Dev1ce'ın takıma katılmasıyla birlikte "nawwk" takımın transfer listesine konuldu. Ninjas in Pyjamas'ın transferi sonrasında takımın CS:GO kadrosu ise şu şekilde oldu.
Fredrik "REZ" Sterner
Nicolas "Plopski" Gonzalez Zamora
Hampus "hampus" Poser
Erik "ztr" Gustafsson
Nicolai "device" Reedtz
Björn "THREAT" Pers (coach)
Frederik "JAEGARN" Andersson (assistant coach)
Ninjas in Pyjamas'ın bu transferinin kadroya uyum sağlayıp sağlayacağını ise ilerleyen günlerde göreceğiz.
Kaynak: Oyun Konseyi
Ninjas in Pyjamas dev1ce'ı Kadrosunu Kattı
CS:GO denilince akla gelen ilk espor takımlarından birisi olan Ninjas in Pyjamas ya da bilinen adıyla NIP tarafından yapılan açıklamaya göre dev1ce ile üç yıllık bir anlaşma imzalandı. Tim "nawwk" Jonasson'ın yerine takıma katılan başarılı AWP oyuncusu artık NIP forması ile ter dökecek. Daha önce bir diğer başarılı takımlardan birisi olan Astralis forması giyen dev1ce'ın transfer miktarı ya da maaşı ise şimdilik bilinmiyor. HLTV'de yapılan yorumlara ve sektörün öncü isimlerine göre NIP tarihin en pahalı transferlerinden birisine imza atmış olabilir.
Ninjas in Pyjamas başarılı oyuncu dev1ce'ın transferini Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video ile duyurdu. Dev1ce'ın takıma katılmasıyla birlikte "nawwk" takımın transfer listesine konuldu. Ninjas in Pyjamas'ın transferi sonrasında takımın CS:GO kadrosu ise şu şekilde oldu.
Fredrik "REZ" Sterner
Nicolas "Plopski" Gonzalez Zamora
Hampus "hampus" Poser
Erik "ztr" Gustafsson
Nicolai "device" Reedtz
Björn "THREAT" Pers (coach)
Frederik "JAEGARN" Andersson (assistant coach)
Ninjas in Pyjamas'ın bu transferinin kadroya uyum sağlayıp sağlayacağını ise ilerleyen günlerde göreceğiz.
Kaynak: Oyun Konseyi
Video Galeri
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