Nilüfer Belediyespor, TK Kaunas'ı rahat yendi!

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı finaller ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Litvanya'nın TK Kaunas VDU takımı ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Nilüfer Belediyespor 3-1 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı, 24 Kasım Çarşamba günü yine Bursa'da oynanacak.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Martin Yanakiev (Bulgaristan), Dejan Rogic (Sırbistan)
Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Hümay Topaloğlu, Sude Naz Uzun, Solobska, Hilal Kocakara, Maglio (Cansu Bir, Deniz Emrelli)
TK Kaunas VDU: Makauskaite, Savukynaite, Pravdinskaite, Dudkina, Bogdanovic, Kasperaviciute (Najmovic, Valionyte, Lokyte, Paukstyte)
Setler: 25-12, 25-19, 22-25, 25-18
Süre: 91 dakika (19, 24, 26, 22)
Mücadeleyi Nilüfer Belediyespor 3-1 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı, 24 Kasım Çarşamba günü yine Bursa'da oynanacak.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Martin Yanakiev (Bulgaristan), Dejan Rogic (Sırbistan)
Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Hümay Topaloğlu, Sude Naz Uzun, Solobska, Hilal Kocakara, Maglio (Cansu Bir, Deniz Emrelli)
TK Kaunas VDU: Makauskaite, Savukynaite, Pravdinskaite, Dudkina, Bogdanovic, Kasperaviciute (Najmovic, Valionyte, Lokyte, Paukstyte)
Setler: 25-12, 25-19, 22-25, 25-18
Süre: 91 dakika (19, 24, 26, 22)