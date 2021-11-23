Nilüfer Belediyespor, TK Kaunas'ı rahat yendi!

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı finaller ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Litvanya'nın TK Kaunas VDU takımını 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nilüfer Belediyespor, TK Kaunas'ı rahat yendi!
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23 Kasım 2021 20:40
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı finaller ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Litvanya'nın TK Kaunas VDU takımı ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Nilüfer Belediyespor 3-1 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 24 Kasım Çarşamba günü yine Bursa'da oynanacak.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Martin Yanakiev (Bulgaristan), Dejan Rogic (Sırbistan)

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Hümay Topaloğlu, Sude Naz Uzun, Solobska, Hilal Kocakara, Maglio (Cansu Bir, Deniz Emrelli)

TK Kaunas VDU: Makauskaite, Savukynaite, Pravdinskaite, Dudkina, Bogdanovic, Kasperaviciute (Najmovic, Valionyte, Lokyte, Paukstyte)

Setler: 25-12, 25-19, 22-25, 25-18

Süre: 91 dakika (19, 24, 26, 22)


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