Nilüfer Belediyespor, Sarıyer'e acımadı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Serap Kuka
Nilüfer Belediyespor: İlayda Uçak, Atkinson, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Ecenur Aksoy, Cansu Bir)
Sarıyer Belediyespor: Chatchu-On, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Lila Şengün (Simay Kurt, Aslı Tecimer, Merve Nezir, Çağla Erdem, Merve Tanıl, Su Zent)
Setler: 25-22, 22-25, 25-16, 25-22
Süre: 115 dakika (26, 34, 26, 29)
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Serap Kuka
Nilüfer Belediyespor: İlayda Uçak, Atkinson, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Ecenur Aksoy, Cansu Bir)
Sarıyer Belediyespor: Chatchu-On, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Lila Şengün (Simay Kurt, Aslı Tecimer, Merve Nezir, Çağla Erdem, Merve Tanıl, Su Zent)
Setler: 25-22, 22-25, 25-16, 25-22
Süre: 115 dakika (26, 34, 26, 29)
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