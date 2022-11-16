Nilüfer Belediyespor, Sarıyer'e acımadı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA
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Nilüfer Belediyespor, Sarıyer'e acımadı!
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16 Kasım 2022 20:59
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Serap Kuka

Nilüfer Belediyespor: İlayda Uçak, Atkinson, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Ecenur Aksoy, Cansu Bir)

Sarıyer Belediyespor: Chatchu-On, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Lila Şengün (Simay Kurt, Aslı Tecimer, Merve Nezir, Çağla Erdem, Merve Tanıl, Su Zent)

Setler: 25-22, 22-25, 25-16, 25-22

Süre: 115 dakika (26, 34, 26, 29)

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