Nilüfer Belediyespor, Muratpaşa'ya set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nilüfer Belediyespor, Muratpaşa'ya set vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2024 17:42
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Nilüfer Belediyespor: Aslı Ertek Aşçıoğlu, Lila Şengün, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Nazlı Eda Kafkas)

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Micaya, Aslıhan Kılıç, Samedy, Hande Korkut, Markova (Derya Çayırgan, Guerra)

Setler: 25-23, 25-15, 27-25

Süre: 86 dakika (31, 25, 30)



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery