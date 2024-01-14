Nilüfer Belediyespor, Muratpaşa'ya set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Nilüfer Belediyespor: Aslı Ertek Aşçıoğlu, Lila Şengün, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Nazlı Eda Kafkas)
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Micaya, Aslıhan Kılıç, Samedy, Hande Korkut, Markova (Derya Çayırgan, Guerra)
Setler: 25-23, 25-15, 27-25
Süre: 86 dakika (31, 25, 30)
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Nilüfer Belediyespor: Aslı Ertek Aşçıoğlu, Lila Şengün, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Nazlı Eda Kafkas)
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Micaya, Aslıhan Kılıç, Samedy, Hande Korkut, Markova (Derya Çayırgan, Guerra)
Setler: 25-23, 25-15, 27-25
Süre: 86 dakika (31, 25, 30)