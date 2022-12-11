Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru'ya set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Salon: Aksaray
Hakemler: Yasin Okumuş, Erhan Alparslan
Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Rahimova, Ceren Önal, Nursevil Aydınlar)
Nilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Radosova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Milanova (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Humay Fırıncıoğlu, Cansu Bir)
Setler: 23-25, 15-25, 23-25
Süre: 83 dakika (29, 24, 30)
Salon: Aksaray
Hakemler: Yasin Okumuş, Erhan Alparslan
Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Rahimova, Ceren Önal, Nursevil Aydınlar)
Nilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Radosova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Milanova (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Humay Fırıncıoğlu, Cansu Bir)
Setler: 23-25, 15-25, 23-25
Süre: 83 dakika (29, 24, 30)
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