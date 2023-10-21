Nilüfer Belediyespor, Çukurova'yı 5 sette geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Nilüfer Belediyespor, Çukurova Belediyespor'u 3-2 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Nilüfer Belediyespor, Çukurova'yı 5 sette geçti
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21 Ekim 2023 16:38
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Burhan İlhan, Doğan Sevinçelli

Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Leyva, Fabris, Hazal Selin Uygur, Nur Sevil Gökbudak, Yasemin Yıldırım (Berin Yıldırım, Ceren Cihan Önal, Burcu Yönder, Beren Yeşilırmak, Büşra Güneş)

Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Yordanova, Beliz Başkır, Künzler, Deniz Uyanık, Gicquel (Lila Şengün, Milenko, Merve Nur Öztürk, Eylül Akarçeşme, Aslı Ertek Aşçıoğlu)

Setler: 25-21, 23-25, 16-25, 25-16, 11-15

Süre: 125 dakika (27, 32, 24, 24, 18)

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