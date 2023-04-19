Nilüfer Belediyespor Bolu'yu rahat geçti

Sultan Ligi'nin 25. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Bolu Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nilüfer Belediyespor Bolu'yu rahat geçti
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19 Nisan 2023 21:35
Voleybol Misli.com Sultan Ligi'nin 25. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova, Nuneviller (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Radosova, Hümay Fırıncıoğlu)

Bolu Belediyespor: Dixon, Elisa Tuana Köse, Cansu Aydınoğulları, Kodala, Ece Kozdere, Alvarez (Gizem Çerağ Düzeltir, Selin Navruz, Buket Yılmaz, Seher Aksoy, Hilal Kocakara)

Setler: 25-14, 25-13, 19-25, 25-23

Süre: 93 dakika (18, 21, 23, 31)

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