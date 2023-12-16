Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş Ayos'u deplasmanda geçti!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş Ayos'u 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç
Beşiktaş Ayos: Bengisu Aygün, Plak, Fulden Ural, Maglio, Çağla Akın, Rosell (Gizem Güreşen, Duru Aksu, Demidova, Ecem Aknam, Bahar Guidetti)
Nilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Eda Kafkas, Milenko, Beliz Başkır, Gicquel, Künzler (Eylül Akarçeşme, Merve Öztürk, Ece Eke, Lila Şengün)
Setler: 23-25, 25-18, 21-25, 22-25
Süre: 118 dakika (31, 25, 31, 31)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç
Beşiktaş Ayos: Bengisu Aygün, Plak, Fulden Ural, Maglio, Çağla Akın, Rosell (Gizem Güreşen, Duru Aksu, Demidova, Ecem Aknam, Bahar Guidetti)
Nilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Eda Kafkas, Milenko, Beliz Başkır, Gicquel, Künzler (Eylül Akarçeşme, Merve Öztürk, Ece Eke, Lila Şengün)
Setler: 23-25, 25-18, 21-25, 22-25
Süre: 118 dakika (31, 25, 31, 31)
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