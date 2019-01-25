Nilgün Altınyay kimdir, kaç yaşındadır? Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşındadır?

Nilgün Altınyay kimdir ve kaç yaşındadır? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Yaşar Alptekin ile tekrar evlenme kararı alan Nilgün Altınyay hakkında tüm merak edilenleri sizler için yanıtladık.

25 Ocak 2019 05:16
Nilgün Altınyay kimdir, kaç yaşındadır? Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşındadır?
Nilgün Altınyay ve Yaşar Alptekin hakkında tüm bilgiler burada! 22 yıl sonra tekrar evlenmeye karar vererek gündeme gelen Nilgün Altınyay ve Yaşar Alptekin bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Nilgün Altınyay ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz... 22 YIL SONRA EVLENİYORLAR
Yaşar Alptekin, kızının annesi olan ilk eşi Nilgün Altınyay ile 22 yıl aradan sonra yeniden evlenmeye hazırlanıyor.

NİLGÜN ALTINYAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Modacı Nilgün Altınyay, 1956 tarihinde dünyaya geldi. O dönem aralarındaki 8 yaş farkı nedeniyle eleştirilen Nilgün Altınyay, verdiği bir röportajda "Yaş farkı çok önemli değil, evlilikte önemli olan aşktır" açıklamasında bulunmuştu. Yaşar Alptekin'den önce 1973 yılında müteahhit Yavuz Altınyay'la ile evlenen Nilgün Altınyay, 16 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı. 1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturan Nilgün Altınyay'ın ikinci evliliği ise 1995 yılında sona erdi. 4 yıl evli kalan ikilinin Ayris Alptekin isminde bir kızı var. İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini "Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık." Sözleriyle dile getirmişti. Nilgün Altınyay, 22 yıl sonra Yaşar Alptekin ile yeniden evlendi.



YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Yaşar Alptekin, 10 Mart 1964'te Tekirdağ-Şarköy'de doğdu.

Şarköy Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a taşındı. 1980'de mankenliğe başlayan Alptekin, 1981 senesinde Günaydın gazetesinin düzenlediği bir dans yarışmasına katılarak madalya kazandı.

Hürriyet gazetesinin 1985'te düzenlediği, Halit Kıvanç'ın sunduğu yarışmaya katılarak "1985 yılı Fotoroman Kralı" seçildi.

1986 yılında Yücel Çakmaklı'nın yönettiği "Kuruluş" isimli televizyon dizisinde Orhan Gazi rolünü oynamasıyla ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Yaşar Alptekin bu dizi sayesinde daha geniş çevreler tarafından tanındı.

Daha sonra, Halit Refiğ'in yönetmenliğini yaptığı "Teyzem" filminde rol aldı. Daha sonraları "Beyaz Bisiklet", "Çağdaş Bir Köle", "Lambada", "Kara Sevda", "Seni Seviyorum", "Mavi Melek" gibi otuza yakın filmde rol aldı. Özellikle "Lambada" filmiyle kült bir karakter haline geldi.

1982'de askere giden Alptekin acemi birliğini denizci olarak İskenderun'da yaptıktan sonra, İstanbul Sarıyer Orduevi'nde aşcı olarak askerliğini tamamladı.

Sakıp Sabancı'nın 2004'te hayatını kaybetmesi üzerine Alptekin, eski yaşantısından uzaklaşıp kendisini ibadete verdi.

Eskiden favori mekanlarının gece kulüpleri, disko ve barlar olduğunu söyleyen Yaşar Alptekin şimdi Eyüp Sultan ve Aziz Mahmut Camilerinin yolunu tutuyor.

İlk eşi Nilgün Altınyayla ile Paris'e bir defileye gittiğinde tanıştı, daha sonra da 1991 yılında evlendiler. 4 yıl evli kaldıktan sonra boşandılar. Bu evliliğinden Ayris adında bir kızı vardır.

İkinci evliliğini ise 2015 senesinin sonlarına doğru yaptı. Düğünü İslâmî usûllere göre yapıldı.

KİTAPLARI

Namazla Yeniden Doğdum

Kendime Bir İyilik Yaptım Hacca Gittim

Yaşar Alptekin ve İtirafları

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