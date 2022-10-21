Nilefür Belediyespor, Galatasaray'ı geçti

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Serhat Semiz
Galatasaray HDI Sigorta: Beren Yeşilırmak, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Anthi, Popovic (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Nazlı Eda Kafkas, Bell, Fulden Ural, Karmen Aksoy, Sude Hacımustafaoğlu)
Nilüfer Belediyespor: Hümay Fırıncıoğlu, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova, Ecenur Aksoy, Atkinson (Eylül Akarçeşme, Cansu Bir, Radosova)
Setler: 25-11, 23-25, 20-25, 25-18, 11-15
Süre: 113 dakika (17, 26, 25, 28, 17)
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Serhat Semiz
Galatasaray HDI Sigorta: Beren Yeşilırmak, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Anthi, Popovic (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Nazlı Eda Kafkas, Bell, Fulden Ural, Karmen Aksoy, Sude Hacımustafaoğlu)
Nilüfer Belediyespor: Hümay Fırıncıoğlu, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova, Ecenur Aksoy, Atkinson (Eylül Akarçeşme, Cansu Bir, Radosova)
Setler: 25-11, 23-25, 20-25, 25-18, 11-15
Süre: 113 dakika (17, 26, 25, 28, 17)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ