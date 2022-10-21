Nilefür Belediyespor, Galatasaray'ı geçti

Kadınlar Kupa Voley C Grubu ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nilefür Belediyespor, Galatasaray'ı geçti
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21 Ekim 2022 16:26
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Serhat Semiz

Galatasaray HDI Sigorta: Beren Yeşilırmak, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Anthi, Popovic (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Nazlı Eda Kafkas, Bell, Fulden Ural, Karmen Aksoy, Sude Hacımustafaoğlu)

Nilüfer Belediyespor: Hümay Fırıncıoğlu, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova, Ecenur Aksoy, Atkinson (Eylül Akarçeşme, Cansu Bir, Radosova)

Setler: 25-11, 23-25, 20-25, 25-18, 11-15

Süre: 113 dakika (17, 26, 25, 28, 17)

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