Nilay Aydoğan'ın adı Tekirdağ'da yaşatılacak

Kahramanmaraş merkezli depremde, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesi'nin formasını giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan (31), Malatya'da ziyaret ettiği babaannesi Hacer Aydoğan (84) ile enkazda kalıp hayatını kaybetti.



Nilay'ın adı Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde belediye tarafından yapılan basketbol sahasına verildi.



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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesi'nin formasını giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan, Malatya'da ziyarete gittiği babaannesi Hacer Aydoğan ile birlikte çöken binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti. Nilay Aydoğan'ın adı Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde açılan basketbol sahasına verildi. Sahanın açılısına Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Nilay'ın annesi Sevgi Aydoğan, babası Vural Aydoğan ile davetliler katıldı. Başkan Ata, Dereağzı Mahallesi'nde yapılan basketbol sahasında Nilay Aydoğan'ın adının yaşatılmaya devam edeceğini belirterek, "Milli basketbolcu Aydoğan isminin yaşaması bizler için, onu sevenler için, ona saygı duyanlar için çok önemli. Burada spor yapacak tüm gençler Aydoğan'ı örnek alacak ve onun gibi bir sporcu olmak için çok çalışacak" dedi.





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