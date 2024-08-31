Nil Mısır, Paralimpik Oyunları'nda çeyrek finalde elendi

Milli okçu Nil Mısır Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda çeyrek finalde elendi

Haber; AA
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Nil Mısır, Paralimpik Oyunları'nda çeyrek finalde elendi
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31 Ağustos 2024 14:15
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda okçuluk kadınlar bireysel W1 kategorisinde milli sporcu Nil Mısır, çeyrek finalde elendi.

Invalides'te gerçekleştirilen para okçuluk müsabakalarında milli sporcu, çeyrek finalde Çekya'da Sarka Musilova'yla karşılaştı.

Son tura 102-99 önde giren Nil, 5. turda istediği atışları yapamadı ve müsabakayı 126-125 kaybederek oyunlara bu kategoride veda etti.

Milli sporcu, karışık takım yarışlarıyla oyunlardaki mücadelesini sürdürecek.

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