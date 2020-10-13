Nikola Mirotic'in testi pozitif çıktı!

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Nikola Mirotic'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Nikola Mirotic'in testi pozitif çıktı!
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13 Ekim 2020 17:29
THY EuroLeague ekiplerinden Barcelona'nın İspanyol yıldızı Nikola Mirotic, koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Nikola Mirotic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Ne yazık ki mçata oynayamayacağım. Kendimi iyi hissediyorum ve tıbbi kurallara uyuyorum. Tüm takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Onları uzaktan destekleyeceğim. Başarılar Barça!" ifadelerini kullandı.

Barcelona'da daha önce başantrenör Sarunas Jasikevicius'un koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Nikola Mirotic, Barcelona'nın Valencia ve Panathinaikos ile oynayacağı maçlarda sahada olamayacak.



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