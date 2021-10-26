Nikola Mirotic: 'Şansla son pozisyonda basketi buldum'

THY EuroLeague'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 76-74 mağlup eden Barcelona'da Nikola Mirotic karşılaşmanın ardından düşüncelerini paylaştı.



Maçta Barcelona'nın son basketine imza atan Mirotic, "Koç harika bir mola dönüşü oyunu yaptı. Ben de biraz şansla son pozisyonda basketi buldum. En iyi performansımızı gösteremedik ama kazanmak, kazanmaktır. Fenerbahçe gibi iç sahada harika taraftarla oynamayı bilen takımlara karşı deplasmanda kazanmak önemli." ifadelerini kullandı.



BARCELONA'DAN 6'DA 6



Barcelona, temsilcimiz Fenerbahçe'yi de yenerek THY EuroLeague'ye 6'da 6 ile başladı.





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