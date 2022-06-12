THY Euroleague ekiplerinden CSKA Moskova'nın Sırp pivot oyuncusu Nikola Milutinov'un hakkında çıkan transfer iddialarına menajeri Giorgos Panou açıklık getirdi.



Sırp basınında çıkan haberlere göre; adı Fenerbahçe Beko ile de anılan Milutinov'un CSKA ile sözleşmesinin devam ettiğine dikkat çeken Panou, "Nikola'nın CSKA Moskova ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. Fenerbahçe, Olympiakos veya Bologna'ya transfer olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.



27 yaşındaki Nikola Milutinov, geçtiğimiz sezon CSKA Moskova formasıyla THY Euroleague'de 7.7 sayı, 6.5 ribaunt, 0.9 asist ve 0.4 blok ortalamalarıyla oynamıştı.

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