Nikola Kalinic'e Almanya'dan teklif!

ın yeni forvet adaylarından olan Atletico Madrid'in Hırvat forvetiiçin Almanya'dan transfer iddiası geldi.Bild'in haberine göre, Nikola Kalinic için Atletico Madrid'eteklifi götürdü.Atletico Madrid'in Alvaro Morata'yı transfer etmek istediği ve İspanyol golcünün gelmesiyle hali hazırda fazla forma şansı bulamayan Kalinic'in süre alma şansının daha da azalacağı belirtildi.Sezon başında Milan'dan 14 milyon euroya Atletico'ya transfer olan 31 yaşındaki Hırvat golcü, bu sezon La Liga'da 11 maça çıkarken 2 gol kaydetti.