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Nikola Kalinic'e Almanya'dan teklif!

Galatasaray'ın forvet transfer adaylarından Nikola Kalinic'e Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün teklif yaptığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Nikola Kalinic'e Almanya'dan teklif!
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26 Ocak 2019 17:40
Galatasaray'ın yeni forvet adaylarından olan Atletico Madrid'in Hırvat forveti Nikola Kalinic için Almanya'dan transfer iddiası geldi.

Bild'in haberine göre Schalke 04, Nikola Kalinic için Atletico Madrid'e 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralama teklifi götürdü.

MORATA GELİRSE AYRILIK KESİN

Atletico Madrid'in Alvaro Morata'yı transfer etmek istediği ve İspanyol golcünün gelmesiyle hali hazırda fazla forma şansı bulamayan Kalinic'in süre alma şansının daha da azalacağı belirtildi.

Sezon başında Milan'dan 14 milyon euroya Atletico'ya transfer olan 31 yaşındaki Hırvat golcü, bu sezon La Liga'da 11 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

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