Nikola Kalinic'e Almanya'dan teklif!

Galatasaray'ın yeni forvet adaylarından olan Atletico Madrid'in Hırvat forveti Nikola Kalinic için Almanya'dan transfer iddiası geldi.
Bild'in haberine göre Schalke 04, Nikola Kalinic için Atletico Madrid'e 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralama teklifi götürdü.
MORATA GELİRSE AYRILIK KESİN
Atletico Madrid'in Alvaro Morata'yı transfer etmek istediği ve İspanyol golcünün gelmesiyle hali hazırda fazla forma şansı bulamayan Kalinic'in süre alma şansının daha da azalacağı belirtildi.
Sezon başında Milan'dan 14 milyon euroya Atletico'ya transfer olan 31 yaşındaki Hırvat golcü, bu sezon La Liga'da 11 maça çıkarken 2 gol kaydetti.
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Bild'in haberine göre Schalke 04, Nikola Kalinic için Atletico Madrid'e 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralama teklifi götürdü.
MORATA GELİRSE AYRILIK KESİN
Atletico Madrid'in Alvaro Morata'yı transfer etmek istediği ve İspanyol golcünün gelmesiyle hali hazırda fazla forma şansı bulamayan Kalinic'in süre alma şansının daha da azalacağı belirtildi.
Sezon başında Milan'dan 14 milyon euroya Atletico'ya transfer olan 31 yaşındaki Hırvat golcü, bu sezon La Liga'da 11 maça çıkarken 2 gol kaydetti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın