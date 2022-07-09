Nikola Kalinic, resmen Barcelona'da!

THY Euroleague ekiplerinden Barcelona, kadrosuna güç katmaya devam ediyor.



Daha önce kadrosuna Jan Vesely ve Tomas Satoransky gibi yıldızları katan İspanyol ekibi, geçtiğimiz sezonu Kızılyıldız'da geçiren Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'in İspanya Ligi'ndeki haklarını kulübü Valencia'dan aldığını duyurdu. Kalinic ile hali hazırda anlaşan Barcelona, Valencia ile de anlaşma sağladıktan sonra bu transferi resmiyete döktü.



2015-20 yılları arasında Fenerbahçe Beko'da forma giyen 31 yaşındaki kısa forvet Nikola Kalinic, geçtiğimiz sezon Kızılyıldız formasıyla THY Euroleague'de mücadele etmişti.





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