Nikola Kalinic, Dünya Kupası madalyasını reddetti!

Dünya Kupası'nda Fransa ile finalde kozlarını paylaşarak turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Hırvatistan Milli Takımı'nda madalya krizi yaşandı.
Hırvatistan Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılan ancak Nijerya maçının son dakikalarına oyuna girmeyi reddeden Nikola Kalinic, teknik direktör Zlatko Dalic'in isteği üzerine kadro dışı kaldı.
Nikola Kalinic, turnuvada ikinci olması sebebiyle Hırvatistan'ın kazandığı gümüş madalyayı almayı reddetti.
Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Hırvat golcü, "Madalya için teşekkürler ancak Rusya'da hiç oynamadım" ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Hırvatistan Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılan ancak Nijerya maçının son dakikalarına oyuna girmeyi reddeden Nikola Kalinic, teknik direktör Zlatko Dalic'in isteği üzerine kadro dışı kaldı.
Nikola Kalinic, turnuvada ikinci olması sebebiyle Hırvatistan'ın kazandığı gümüş madalyayı almayı reddetti.
Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Hırvat golcü, "Madalya için teşekkürler ancak Rusya'da hiç oynamadım" ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın