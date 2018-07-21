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Nikola Kalinic, Dünya Kupası madalyasını reddetti!

Dünya Kupası'nda Hırvatistan-Nijerya maçından sonra kadrodan çıkartılan Nikola Kalinic, Dünya Kupası ikinciliği sebebiyle kazanılan madalyayı reddetti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Nikola Kalinic, Dünya Kupası madalyasını reddetti!
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21 Temmuz 2018 01:38
Dünya Kupası'nda Fransa ile finalde kozlarını paylaşarak turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Hırvatistan Milli Takımı'nda madalya krizi yaşandı.

Hırvatistan Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılan ancak Nijerya maçının son dakikalarına oyuna girmeyi reddeden Nikola Kalinic, teknik direktör Zlatko Dalic'in isteği üzerine kadro dışı kaldı.

Nikola Kalinic, turnuvada ikinci olması sebebiyle Hırvatistan'ın kazandığı gümüş madalyayı almayı reddetti.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Hırvat golcü, "Madalya için teşekkürler ancak Rusya'da hiç oynamadım" ifadelerini kullandı.



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