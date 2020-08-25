Nikola Kalinic, Beşiktaş'tan çok istedi!

Beşiktaş, Hırvat golcü Nikola Kalinic'in şartlarını öğrenince transferde geri adım attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Nikola Kalinic, Beşiktaş'tan çok istedi!
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25 Ağustos 2020 11:23
İyi bir golcü arayan Beşiktaş, yoğun uğraş verilen Nikola Kalinic transferinden sonuç alamadı.

Siyah-beyazlıların Atletico Madrid'den kiralamak istediği oyuncu için menajeriyle yapılan görüşmelerde yüksek rakamlar telaffuz edildi. Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren ve 2.5 milyon Euro alan oyuncu aynı ücreti istedi.

Bonuslarla birlikte 3 milyon Euro'luk sözleşme talep eden 32 yaşındaki santrfora yönetimin yanıtı olumsuz oldu.

Beşiktaş, golcü arayışlarını yurt içi ve dışında sürdürüyor.

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