İyi bir golcü arayan Beşiktaş, yoğun uğraş verilen Nikola Kalinic transferinden sonuç alamadı.



Siyah-beyazlıların Atletico Madrid'den kiralamak istediği oyuncu için menajeriyle yapılan görüşmelerde yüksek rakamlar telaffuz edildi. Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren ve 2.5 milyon Euro alan oyuncu aynı ücreti istedi.



Bonuslarla birlikte 3 milyon Euro'luk sözleşme talep eden 32 yaşındaki santrfora yönetimin yanıtı olumsuz oldu.



Beşiktaş, golcü arayışlarını yurt içi ve dışında sürdürüyor.



