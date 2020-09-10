Nikola Kalinic, Beşiktaş için ateşi yaktı!

Nikola Kalinic, Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Domagoj Vida'yı telefonla arayarak durum bilgilendirmesi yaptı

Haber; Hürriyet
Nikola Kalinic, Beşiktaş için ateşi yaktı!
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10 Eylül 2020 08:51
Bonservisi Atletico Madrid'de olan ve geride bıraktığımız sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Nikola Kalinic, Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Domagoj Vida'yı telefonla arayarak, Beşiktaş'a gelmeyi çok istediğini ve transferin gerçekleşmesi için elinden gelen çabayı gösterdiğini söyledi.

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; 32 yaşındaki futbolcunun, "Kulübüm, bonservisim için 2.5 milyon Euro istiyor. Rakamı daha da aşağıya çekmeye çalışıyorum" dediği öğrenildi.

Diğer taraftan siyah beyazlı kulübün satın alma opsiyonlu olarak kiralamaya çalıştığı Ze Luis de teklife sıcak baktığını bildirdi.



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