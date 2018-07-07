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Nikola Kalinic açıklaması; "Türkiye'den teklif var"

Galatasaray ile transferde ismi anılan Milan'ın yıldızı Nikola Kalinic'in Atletico Madrid ya da Sevilla'ya transfer olmaya yakın olduğu açıklandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Nikola Kalinic açıklaması; 'Türkiye'den teklif var'
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07 Temmuz 2018 01:35
Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen Milan'ın golcüsü Nikola Kalinic için İtalya ekibinden flaş bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF VAR"

Türkiye'den Kalinic için teklif aldıklarını doğrulayan Milan'ın sportif direktörü Massimiliano Mirabelli, "Kalinic için Türkiye, Rusya, Almanya ve İspanya'dan çok sayıda teklif var." ifadelerini kullandı.

"EN YAKIN KULÜPLER..."

İspanyol ekiplerinin Kalinic'i transfer etmeye daha yakın olduğunu dile getiren Mirabelli, "Kalinic için birçok kulüp devrede. Şu an için transfere en yakın kulüpler Atletico Madrid ve Sevilla" şeklinde konuştu.

30 yaşındaki Hırvat golcü geçen sezon 41 resmi maçta 6 gole imza atmıştı.



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