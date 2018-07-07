Nikola Kalinic açıklaması; 'Türkiye'den teklif var'

ilgilendiği belirtilengolcüsüiçin İtalya ekibinden flaş bir açıklama geldi.Türkiye'den Kalinic için teklif aldıklarını doğrulayan Milan'ın sportif direktörü Massimiliano Mirabelli, "Kalinic için Türkiye, Rusya, Almanya ve İspanya'dan çok sayıda teklif var." ifadelerini kullandı.İspanyol ekiplerinin Kalinic'i transfer etmeye daha yakın olduğunu dile getiren Mirabelli, "Kalinic için birçok kulüp devrede. Şu an için transfere en yakın kulüpler Atletico Madrid ve Sevilla" şeklinde konuştu.30 yaşındaki Hırvat golcü geçen sezon 41 resmi maçta 6 gole imza atmıştı.