Nikola Jokic'in son hali, görenleri şaşırttı!

Nikola Jokic looks like he dropped a ton of weight since the season was suspended. pic.twitter.com/Gx7NizrS2z



— Legion Hoops (@LegionHoops) June 11, 2020

Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in, NBA'in askıya alındığı dönemde oldukça kilo verdiği görüldü.NBA'in koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınması durumu her takımı ve her oyuncuyu etkilese de, herkes üzerinde etkisi aynı olmamıştı.Her oyuncunun sezon başlangıcına en iyi şekilde hazırlanmadığı biliniyor ve birkaç haftalık antrenmanların bile, bu dönemin sezona nasıl etkisi olacağı üzerinde yaygın bir merak var.Bazı oyuncular ise, sezonun bir noktada geri döneceğini tahmin ederek, bu dönemi kendilerini düzeltme ve kazanma şanslarını en üst düzeye çıkarmak için kullandı. Jokic de görünüşe göre bu kategoride yer aldı, keza Twitter'da görülen bir videoda, verdiği kilo miktarıyla kendisine Dallas Mavericks yıldızı Kristaps Porzingis benzetmeleri yapıldı:Jokic'e karşı yapılan en büyük eleştirilerden biri, formda olmaması üzerineydi. Sezonun ertelenmesinden önce 110 kilo civarı olan Jokic, atletizmden yoksun olmasına rağmen yine de 20 sayı, 10 ribaund ve 6 asistlik ortalamalara sahipti.Göründüğü kadar formda ise, bu sezon Denver'ın Paul Millsap, Jamal Murray ve şimdi yenilenmiş bir "Joker" ile Batı Konferansı'nda ciddi bir tehdit olması ise oldukça mümkün.