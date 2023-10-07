Nikola Jokic: "Obradovic ve Alimpijevic'i izliyorum"

NBA ekiplerinden Denver Nuggets'ta forma giyen dünyaca ünlü Sırp basketbolcu Nikola Jokic, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nikola Jokic: 'Obradovic ve Alimpijevic'i izliyorum'
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07 Ekim 2023 16:16
NBA ekiplerinden Denver Nuggets'ta forma giyen Sırp yıldız Nikola Jokic, sezon öncesi kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Basketbol seminerleri izleyerek oyun bilgisini keskinleştirmek istediğini söyleyen Jokic, "Çok fazla seminer izleyemiyorum ama Obradovic, Kokoskov ve şu an Beşiktaş'ı çalıştıran Dusan Alimpijevic'i izleme şansım olmuştu. Eğer basketbolda başarılı olmak istiyorsanız hayatınızı bu işe adamalısınız." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Sırp oyuncu, geçtiğimiz sezon Denver Nuggets formasıyla kariyerinin ilk NBA şampiyonluğunu yaşamıştı.
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