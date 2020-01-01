Nikola Jokic, koronavirüs pozitif çıktı!

Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in, ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Brian Windhorst'ün haberine göre, Sırbistan'da KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığı açıklandı.



Jokic'in, geçtiğimiz hafta pozitif sonuç almasından beri semptom göstermediği belirtildi. Nuggets'ın yıldızının bir hafta içinde Denver'a gitmesi bekleniyor.



Sırp yıldızın, kameralara ilk kez kilo vermiş olarak yansıdığı Sırbistan'daki bir antrenman sırasında koronavirüse maruz kaldığı belirtildi.



Nuggets, Orlando'daki "bubble" maçlarına katılmak üzere planlanan 22 takım arasında yer alıyor. Denver başantrenörü Michael Malone da, geçtiğimiz hafta KOVID-19 için Mart ayında pozitif test sonucu aldığını açıklamıştı.



