Nikola Jokic'in çılgın gecesi

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken Denver Nuggets'ın evinde Ball Arena'da Washington Wizards'ı ağırladığı maç tüm dikkatleri üzerine çekti.



Ev sahibi Denver Nuggets'ın 141-128'lik üstünlüğü ile tamamlanan mücadelede Denver'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic, 43 sayı 14 ribaunt 8 asist ve 20'de 17 saha içi isabeti ile galbiyetin mimarı oldu. Wizards'ta ise Kyle Kuzma'nın 24 sayısı mağlubiyetin önüne geçemedi.



Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde;



Charlotte Hornets 134-141 Detroit Pistons

Indiana Pacers 125-119 Golden State Warriors

Orlando Magic 135-124 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 120-128 New York Knicks

Toronto Raptors 123-124 Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder 108-110 Miami Heat

San Antonio Spurs 112-128 Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks 90-105 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Clippers 99-88 Minnesota Timberwolves





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