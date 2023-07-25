Nikola Jokic, FIBA Dünya Kupası'nda yok

Sırbistan Milli takımı, Denver Nuggets'ın süperstarı Nikola Jokic'in bu yaz düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda ekibe dahil olmadığını doğruladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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Nikola Jokic, FIBA Dünya Kupası'nda yok
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25 Temmuz 2023 15:08
Sırbistan Milli takımı, Denver Nuggets'ın süperstarı Nikola Jokic'in bu yaz düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda ekibe dahil olmadığını doğruladı.

Jokic'in bu yaz etkinliği pas geçmeye karar verdiği ve Nuggets ile bir sonraki NBA sezonuna hazırlanmaya odaklanacağı bildirildi.

Jokic, Denver'ı tarihinin ilk şampiyonluğuna taşıdığı playoff maratonunda 30 sayı, 13,5 ribaund ve 9,5 asist ortalamalar yakalayarak, Finaller MVP'si ödülünün sahibi olmuştu.

Nuggets yıldızı geçtiğimiz yaz FIBA Dünya Kupası elemelerinde ve EuroBasket'te Sırbistan için forma giymiş, ekip Dünya Kupası'nı beşinci sırada tamamlamıştı.

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