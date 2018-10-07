Niko Kovac'tan Rodriguez eleştirilerine yanıt

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih teknik direktörü Niko Kovac, yeterli forma şansı vermediği gerekçesiyle kendisinden memnun olmadığını belirten James Rodriguez hakkında konuştu.Tecrübeli teknik adam, Rodriguez'in takım için çok önemli bir isim olduğunu ancak eleştirilere katılmadığını dile getirdi.Kovac, basına yaptığı açıklamada,dedi.James Rodriguez, bu sezon 8 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.