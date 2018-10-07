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Niko Kovac'tan Rodriguez eleştirilerine yanıt

Bayern Münih teknik direktörü Kovac, kendisinden yeterince forma şansı bulamaması nedeniyle memnun olmadığı dile getirilen James Rodriguez hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Niko Kovac'tan Rodriguez eleştirilerine yanıt
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07 Ekim 2018 14:20
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih teknik direktörü Niko Kovac, yeterli forma şansı vermediği gerekçesiyle kendisinden memnun olmadığını belirten James Rodriguez hakkında konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Rodriguez'in takım için çok önemli bir isim olduğunu ancak eleştirilere katılmadığını dile getirdi.

Kovac, basına yaptığı açıklamada, "Birinin oynamadığı ve diğerlerinin oynadığı durumlar her zaman vardır. James son derece önemli bir oyuncu ancak eleştirilere katılmıyorum. Yine de, herkes kadar sahada kalacak." dedi.

James Rodriguez, bu sezon 8 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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