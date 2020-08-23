Niko Kovac: 'Onyekuru bizim için önemli bir oyuncu'

Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac, Ligue 1'in ilk haftasında Reims ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından, maça 11'de başlattığı ve devre arasında oyundan aldığı Henry Onyekuru ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Onyekuru'nun önemli bir oyuncuları olduğunu vurgulayan Kovac, "Henry Onyekuru, kadromuzun önemli bir oyuncusu, 2 haftadır bizimle. Onunla daha sonra konuşacağım. Ne yapacağına odaklanması lazım, devre arasına kadar bunu göstermeliydi." ifadelerini kullandı.



"AYRILMAYA NİYETİM YOK"



Nijeryalı oyuncu da geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılma düşüncesi olmadığını belirtirken, "Monaco'ya geri döndüğüm için çok mutluyum. Umarım iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve en iyi noktaya geleceğiz. Harika bir takımdayım. Ayrılmaya niyetim yok." ifadelerini kullanmıştı.



Monaco ile 2024'e kadar sözleşmesi olan Nijeryalı oyuncu, Reims maçının devre arasında yerini Diop'a bırakmıştı.



