Niko Kovac: 'Mbappe'yi oyundan düşürdük'

Fransa Ligue 1'in 26. haftasında deplasmanda PSG'yi 2-0 mağlup eden Monaco'da teknik direktör Niko Kovac, galibiyetle ilgili açıklamalarda bulundu.



Mbappe'yi oyundan düşürmek zorunda kaldıklarını söyleyen Kovac, "Takımımın performansından çok memnunum. PSG harika bir takım. 90 dakika boyunca çok sıkı oynadık ve zaferi hak ettik. Neredeyse hiç fırsat vermedik. Oyuncularımı tebrik etmeliyim. Mbappe'yi oyundan silmek zorunda kaldık. Çünkü o harika bir forvet. Üzerine 3 veya 4 oyuncu yönlendirerek onu toptan mahrum bırakmak zorundaydık. Savunmada Monaco'nun başka bir yüzünü gösterdik." dedi.



Takımının ligdeki sıralaması hakkında konuşan Hırvat teknik adam, "Galibiyet gecesi harikaydı. PSG'yi ikinci kez yenmeyi başardık. Ligi ilk üçte bitirebilir miyiz? Daha önce de söylediğim gibi esas olarak beşinci ve altıncı takımlarla aradaki farkı arttırmamız gerekiyor. Henüz ilk 3 seviyesinde değiliz." ifadelerini kullandı.



