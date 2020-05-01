Niklas Süle: 'Van Dijk'den önce zirveye ulaşabilirim'

Bayern Münih'in stoperlerinden Niklas Süle, sakatlığı nedeniyle 2019/2020 sezonununda az forma giyebilmesi hakkında ve hedefleri hakkında konuştu.
Niklas Süle, 6 aydan uzun süre futboldan uzak kalmasının bıraktığı seviyeye gelmesini zorlaştırıp zorlaştırmayacağı sorusuna, Liverpoollu Van Dijk üzerinden örnek verdi.
"STOPERLER 20'Lİ YAŞLARIN ORTASINDA ZİRVEYİ GÖRÜR"
24 yaşındaki stoper açıklamasında; "Van Dijk Liverpool'a 27 yaşında geldi ve şu anda zirvede bulunuyor. Stoperler en yüksek seviyelerine 20'li yaşlarının ortasında gelirler. Deneyim ve rahatlığın yanında fiziksel olarak zirvede olmanız gerekir" dedi.
Niklas Süle açıklamasının devamında; "Van Dijk, Southamptan'dayken herkesin takip ettiği birisi değildi ama Liverpool'da bu fırsatı yakaladı. Ben Bayern'de her şansa sahibim. Dünyanın en iyi stoperlerinden birisi olup olmayacağım benim ellerimde" dedi.
Niklas Süle, bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 12 resmi maça çıkabildi. Alman stoper, 20 Ekim'de yaşadığı çapraz bağ yırtığından kaynaklı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemedi.
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Niklas Süle, 6 aydan uzun süre futboldan uzak kalmasının bıraktığı seviyeye gelmesini zorlaştırıp zorlaştırmayacağı sorusuna, Liverpoollu Van Dijk üzerinden örnek verdi.
"STOPERLER 20'Lİ YAŞLARIN ORTASINDA ZİRVEYİ GÖRÜR"
24 yaşındaki stoper açıklamasında; "Van Dijk Liverpool'a 27 yaşında geldi ve şu anda zirvede bulunuyor. Stoperler en yüksek seviyelerine 20'li yaşlarının ortasında gelirler. Deneyim ve rahatlığın yanında fiziksel olarak zirvede olmanız gerekir" dedi.
Niklas Süle açıklamasının devamında; "Van Dijk, Southamptan'dayken herkesin takip ettiği birisi değildi ama Liverpool'da bu fırsatı yakaladı. Ben Bayern'de her şansa sahibim. Dünyanın en iyi stoperlerinden birisi olup olmayacağım benim ellerimde" dedi.
Niklas Süle, bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 12 resmi maça çıkabildi. Alman stoper, 20 Ekim'de yaşadığı çapraz bağ yırtığından kaynaklı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın