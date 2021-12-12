Nikita Mazepin'in Covid-19 testi pozitif çıktı

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 22. ve son ayağı olan Abu Dabi GP'si öncesi corona virüs testi pozitif çıkan Haas'ın Rus pilotu Nikita Mazepin, yarıştaki yerini alamayacak.

, Fotoğraf; EPA
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Nikita Mazepin'in Covid-19 testi pozitif çıktı
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12 Aralık 2021 12:21
Formula 1 takımlarından Haas, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Rus sürücüsü Nikita Mazepin'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek sezonun son ayağında yarışamayacağını açıkladı.

Takımdan yapılan açıklamada, test pilotu Pietro Fittipaldi'nin, Abu Dabi Grand Prix'sindeki hiçbir antrenman turu seansına katılmadığı için Mazepin'in yerini alamayacağı belirtildi.

Bu nedenle Haas takımını adına yalnızca Mick Schumacher yarışa katılacak. Mücadelede 20 yerine 19 otomobil piste çıkacak.


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