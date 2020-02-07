Nike'ye göre Kobe ürünleri geri çekilmemiş, tükenmiş!

ESPN, Nike'nin bazı satıcılarla birlikte, Kobe Bryant'ın ölümünden sonra vurgunculuğu sınırlamak için kendisinin ürünlerinin satışlarını askıya aldığını açıklamış olsa da, bir Nike sözcüsü Forbes'a şirketin Bryant ürünlerinin tükendiğini söyledi.



ESPN, Nike'nin ikincil satıcıların Bryant'ın ürünlerini stoklayarak, sonrasında daha yüksek fiyatlarla satma olanağını sınırlamak için askıya aldığını bildirmişti.



Salı sabahı itibariyle, Nike.com mağazasında "Kobe" aramaları yalnızca bir sonuç veriyor: Los Angeles Lakers temalı bir hediye kartı.



ESPN, şirket içindeki kaynaklara atıfta bulunarak, Bryant'ın Kobe 5 Protro ayakkabılarının yeni bir renk şemasıyla 7 Şubat 2020'de piyasaya sürülmesinin planlandığını ve Nike'nin, buna devam edip etmeyeceğini yeniden değerlendirdiğini belirtti.



Ülkenin dört bir yanındaki konsinye mağazalar, Bryant'ın ürünlerini şimdilik satmayacaklarını söylerken, Las Vegas merkezli Urban Necessities yaptığı açıklamada, "Ailesine ve mirasına saygımız nedeniyle Kobe ürünlerinde fiyat değişikliklerine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



"EMEKLİLİĞİNDEN SONRA SATIŞLAR BİRAZ DÜŞTÜ"



Bir Nike sözcüsü, Forbes'a attığı e-mail'de yaptığı açıklamada, şirketin ürünleri geri çekmediğini, bunun ESPN'in raporuyla çeliştiğini söyledi.



Spor endüstrisi danışmanı Matt Powell, Forbes'a, web sitelerinin envanteri olmadığı zaman öğeleri silmesinin yaygın olduğunu ve Bryant'ın ayakkabı satışının emekli olduktan sonra yavaşladığını, yani ürünlerinin stoklarının zaten düşük olduğu anlamına geldiğini belirtti.



Bayi satıcısı StockX, Forbes'a verdiği demeçte, Bryant'ın mirasının tanınmasıyla bu haftaki satışından elde edilen tüm gelirleri Kobe ve Vanessa Bryant Aile Vakfı'na bağışlamayı planladığını açıkladı.



Nike, web sitesinin ana sayfasında yer alan bir övgü mesajıyla, Kobe için "Nike ailesinin sevgili bir üyesiydi. Onu çok özleyeceğiz. Mamba sonsuza kadar." ifadesini kullandı.



NBA'İN DÖRTTE BİRİ KOBE GİYİYOR!



ESPN'e göre 100 NBA oyuncusu (tüm ligin dörtte biri) Bryant'ın Nike ayakkabılarını giyiyor. Bryant'ın, ayakkabı hattını geliştirmeye verdiği ayrıntı ve özverinin, Nike tasarımcıları tarafından coşkuyla benimsendiği bildirildi.



Bryant 2003'te Nike ile dört yıllığı 40 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı, aynı yılda cinsel saldırı suçlamasına konu olmuştu. Bryant sonuç olarak iki tane sponsorluk anlaşmasını kaybetse de, Nike onu bırakmamıştı ve Bryant'ın kendisine özel ayakkabıları, 15 yıl boyunca şirketin en çok satan ürünleri arasında yer almıştı.



Bryant ayrıca, saha içindeki becerileri ve Çin kültürünü benimsemesi ile, hayranlar kazandığı bu ülkeye düzenli geziler yaparak, Nike'nin 6 milyar dolarlık bir iş kurmasına yardımcı olmuştu. Bryant'ın forması, Çin'de düzenli olarak en çok satanlar arasındaydı. ESPN'e göre Bryant'ın Nike ayakkabıları ve diğer hatıra eşyaları, bazı ürünleri %300'e kadar işaretlenmiş olarak, bazı ikincil pazarlarda hala mevcut.



