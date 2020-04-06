Nike Living Room Cup ile Cristiano Ronaldo'ya karşı siz!

Nike, yeni tanıttığı antreman serisi "The Living Room Cup" ile dünyanın en iyi sporcularıyla yarışma şansı sunuyor. Dünyanın önemli oyuncuları, iç mekan sporu günlük bir alışkanlık haline getirme konusunda cesur seçimler yapmaya devam ediyor.İlk yarışmayı Cristiano Ronaldo, instagram sayfasından karın antremanı çalıştığı bir video yayınlayarak duyurdu. Ronaldo, takipçilerine kendisine karşı koyabilmeleri için bir hafta süre tanıdığını, daha sonra ise yarışmayı yeni bir sporcu ile paylaşacağını söylüyor. Her haftaki mücadelede rekabet avantajı sağlamaya yardımcı olacak özel egzersizler, Nike Training Club uygulamasında sunulacak. Oyuncular sonuçlarını #evdehareket, #dünyaiçinhareket, #playinside ve #thelivingroomcup etiketlerini kullanarak Instagram profillerinde paylaşacak.The Living Room Cup, Nike'ın tüm sporcuları iç mekan sporu ve sağlıklı yaşam alanlarındaki yolculuklarında destekleyici bütünsel yaklaşımının bir başka örneğidir.