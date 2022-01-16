Nijerya son 16'yı garantiledi

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya, Sudan'ı 3-1 mağlup ederek grubunda üçüncü maçlar öncesinde son 16'ya kalmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Nijerya son 16'yı garantiledi
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16 Ocak 2022 00:02
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda iki maç oynandı.

Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın D Grubu'nda ikinci maçlar yapıldı.

Nijerya, Sudan'ı 3. dakikada Samuel Chukwueze, 45. dakikada Taiwo Awoniyi ve 46. dakikada Moses Simon'un golleriyle 3-1 yendi. Sudan'ın tek golü, 70. dakikada Walieldin Khidir'den geldi.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Mısır, Gine Bissau'yu Muhammed Salah'ın 69. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

İkide iki yapan Nijerya, üçüncü maçlar öncesi son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Grupta Mısır 3, Gine Bissau ve Sudan birer puanla sıralandı.

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