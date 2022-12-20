Nijerya'nın geleneksel savunma sporu 'dambe' varlığını sürdürüyor

Nijerya'nın güney ve kuzey bölgelerinde, boksa benzeyen ancak daha tehlikeli bir spor olan dambe müsabakaları düzenleniyor. Diğer yandan, ülkede evlenmek isteyen genç erkekler de dambe ile kendini gösterebiliyor.



57 yaşındaki eski dövüşçü Raba-Gardama Mamman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atalarından bugüne kadar ulaşan dambenin, bugün gençler arasında da ilgi gören bir spor dalı olduğunu belirtti.



Mamman, eskiden balıkçılar ve zanaatkar arasında kimin daha güçlü olduğu tartışmasının yaşandığını, bunu belirlemek için de iki grup arasında dambe müsabakalarının yapıldığını anlattı.



İki rakibin bir maçta 3 kez karşılaştığını belirten Mamman, "İlk yorulan geri çekiliyor, böylece diğeri kazanmış oluyor." dedi.



Raba-Gardama Mamman, sporcuların rakibine sert yumruk atabilmek için ellerini iple sardığını ifade etti.



- "Kız arkadaşını ne kadar sevdiğini göstermek için dambe alanında yarışırsın"



Deneyimli sporcu, "Kız arkadaşını ne kadar sevdiğini ve onunla evlenmek istediğini göstermek için dambe alanında yarışırsın. Kazanırsan otomatikman o kızla evlenirsin." diye konuştu.



Mamman, bir zamanlar Nijerya'da her genç kızın hayalinin, dambe şampiyonuyla evlenmek olduğunu sözlerini ekledi.



Dambe'nin zamanla Nijerya'nın komşuları Nijer, Kamerun ve Çad'a da yayıldığını anlatan Mamman, bu savunma sporunun, bazı yerlerde askerleri seçmek için kullanılan yöntemlerden biri olduğunu belirtti.





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