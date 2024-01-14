Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Nijerya ile Ekvator Ginesi karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.



Ekvator Ginesi, 36. dakikada Ivan Salvador ile öne geçerken Nijerya bu gole 38. dakikada Victor Osimhen ile karşılık verdi. Maçın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma eşitlikle sonuçlandı.



Nijerya'da Süper Lig'de forma giyen oyunculardan Osayi Samuel 83, Paul Onuachu 90+4. dakikada oyuna girerken, Kenneth Omeruo ve Ahmed Musa karşılaşmada süre bulamadı.



Bu sonuçla birlikte her iki takımda gruba 1 puanla başladı.



Grubun bir sonraki maçında Nijerya, Fildişi Sahili ile oynarken, Ekvator Ginesi, Gine Bissau ile karşılaşacak.



