Nijerya, deplasmana gemiyle gidiyor!

Nijerya Futbol Federasyonu, Benin ile deplasmanda oynayacakları Afrika Uluslar Kupası eleme maçı öncesi takımı gemiyle götürme kararı aldı.



Pandemi nedeniyle havalimanındaki önlemlerden emin olamayan, karadan ise sınırların kapalı olması ve güvenlik nedeniyle endişe duyan NFF Başkanı Amaju Pinnick, komşu ülke Benin'e gemiyle takımı götürecek. Lagos ile Porto Novo arasındaki mesafe karadan 105 kilometre ve standart bir sürüşle 1 saat 40 dakika civarında ancak gemi kararının altında ise güvenlik yatıyor. Gemiyle yolculuğun 3 saate yakın süreceği ancak güvenli olacağı belirtildi.



ONYEKURU: "NİJERYA İÇİN KATLANIRIM"



Konuyla ilgili konuşan Galatasaraylı Henry Onyekuru, "Hayatımda ilk kez bir deplasmana gemi yolculuğuyla gideceğim. Benim için önemli olan şey ülkemi temsil etmek, Nijerya formasını giymek ve galibiyete ulaşmak. Bunun için her şeye katlanırım." dedi.



ARIBO: "GÜVENLİ OLDUĞU İÇİN BÖYLE"



Stoper William Troost-Ekong ise, "Güvenli ve mümkün mertebe hızlı olduğu sürece takım olarak biz bu durumu kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Rangerslı Joe Aribo, "Güvenli olduğu için deniz yolunu kullanacağız. Maça çıkarken bunu bahane olarak kullanamayız. Zihinsel olarak da bu maça hazırlanıp kazanmak isteyeceğiz. Ancak, hayatımda daha önce hiç bu kadar uzun mesafeyi gemiyle gitmemiştim." açıklamasını yaptı.



BALOGUN: "EN ÖNEMLİSİ TEK PARÇA GİDİP DÖNMEK"



Nijerya'nın bir başka Rangerslı oyuncusu Leon Balogun, "Biraz sıradışı olacak ama durum buysa adapte olacağız. Başka türlü olsa daha iyi olurdu bizim için ama en iyi yol buysa sorun yok. Ên önemlisi Benin'e güvenle ve tek parça olarak gitmek, daha sonra kazanarak ülkemize dönmek." sözlerini kullandı.



