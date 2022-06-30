Nijerya'dan Onyekuru iddiası!

Beşiktaş transfer listesindeki Henry Onyekuru konusunda mutlu sona ulaştı. Nijerya basını son gelişmeleri duyurdu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Nijerya'dan Onyekuru iddiası!
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30 Haziran 2022 08:19
Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta Henry Onyekuru konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor ve Galatasaray ile de anılan Onyekuru, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

DÜŞÜK BONSERVİS İYİ MAAŞ

Nijerya basınında yer alan haberlere göre; Olympiakos'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuya Beşiktaş'ın çok düşük bir bonservis ücreti ancak iyi bir maaş ödeyeceğini yazdı.

GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI

Kariyerinde iki ayrı dönemde, 2 kez Galatasaray forması giyen Onyekuru bu sürede toplam 71 maça çıktı. Sarı-kırmızılı formayla 71 maçta, 22 gol atıp, 12 asist yapan Onyekuru, ülkemize yabancı değil. Nijeryalı oyuncunun en başarılı olduğu yerin Türkiye olması da bir başka ayrıntı.

ONYEKURU'NUN SON SEZONDAKİ PERFORMANSI

Zira Onyekuru daha önce forma giydiği takımlarda, Galatasaray'daki başarısına benzer bir performans elde edemedi. Son olarak görev aldığı Yunanistan'ın Olympiakos takımında toplam 27 maçta şans bulan Onyekuru, bu karşılaşmalarda sadece 1 gol atıp, 1 de asist yapabildi.



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