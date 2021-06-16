Nijerya'da Ozornwafor sevinci: "Beni haklı çıkardı!"

Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Gernot Rohr, Kamerun maçında 90 dakika oynayan ve başarılı performans gösteren Valentine Ozornwafor'u övdü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Nijerya'da Ozornwafor sevinci: 'Beni haklı çıkardı!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2021 11:58
Galatasaray'ın stoperi Valentine Ozornwafor'u Nijerya Milli Takımı'na çağıran teknik direktör Gernot Rohr, seçimini savundu.

Kamerun'a karşı oynanan hazırlık maçında 90 dakika sahada kalan Ozornwafor hakkında konuşan Rohr, "Valentine bu performansı sonrası beni çok mutlu etti. Birçok insan onu neden çağırdığımı anlamamıştı. Bu performansı sonrası herkese gerekli cevabı verdi. Sol ayaklı bir stoper olarak bu oyunu bizim için çok çok önemliydi." dedi.

Gernot Rohr, "Savunmada çok problemimiz var. Valentine ilk kez oynadı ve bu problemlerimizi ortadan kaldırdı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARINA ÇAĞRILACAK

Valentine Ozornwafor'un 2022 Dünya Kupası Afrika elemeleri için eylülde oynanacak Liberya ve Cape Verde karşılaşmaları için de kadroya çağrılacağı belirtildi.

GALATASARAY'DA 8 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'ın 2019 yazında Enyimba'dan 300 bin euro bonservisle transfer ettiği Ozornwafor, geçen sezon sadece ligde oynanan Gençlerbirliği maçında 8 dakika süre bulmuştu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.