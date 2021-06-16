Nijerya'da Ozornwafor sevinci: 'Beni haklı çıkardı!'

Galatasaray'ın stoperi Valentine Ozornwafor'u Nijerya Milli Takımı'na çağıran teknik direktör Gernot Rohr, seçimini savundu.



Kamerun'a karşı oynanan hazırlık maçında 90 dakika sahada kalan Ozornwafor hakkında konuşan Rohr, "Valentine bu performansı sonrası beni çok mutlu etti. Birçok insan onu neden çağırdığımı anlamamıştı. Bu performansı sonrası herkese gerekli cevabı verdi. Sol ayaklı bir stoper olarak bu oyunu bizim için çok çok önemliydi." dedi.



Gernot Rohr, "Savunmada çok problemimiz var. Valentine ilk kez oynadı ve bu problemlerimizi ortadan kaldırdı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARINA ÇAĞRILACAK



Valentine Ozornwafor'un 2022 Dünya Kupası Afrika elemeleri için eylülde oynanacak Liberya ve Cape Verde karşılaşmaları için de kadroya çağrılacağı belirtildi.



GALATASARAY'DA 8 DAKİKA OYNADI



Galatasaray'ın 2019 yazında Enyimba'dan 300 bin euro bonservisle transfer ettiği Ozornwafor, geçen sezon sadece ligde oynanan Gençlerbirliği maçında 8 dakika süre bulmuştu.



