Nihayet durduruldular: BAUSuperMassive'in serisi 19 maç sonra sona erdi!



Üst üste 19 maçtan da galip ayrılarak geçtiğimiz hafta Fnatic'in sahip olduğu "League of Legends profesyonel arenasında en fazla üst üste galip gelen takım" ünvanını elde eden BAUSuperMassive, bugün öğlen saatlerinde oynanan karşılaşmada Team AURORA'ya mağlup oldu ve seriyi 19 maçta noktaladı. Ocak ve Şubat aylarında yenilgi yüzü görmeyen ekip böylece Mart ayına yenilgiyle girdi. BAUSuperMassive'in 20 Ocak'tan 3 Mart'a kadar süren 19 maçlık serisinde mağlup ettiği takımlar ise şu şekilde:



1907 Fenerbahçe (3 kez)



Dark Passage Dominos (3 kez)



Galakticos (3 kez)



HWA GAMING (3 kez)



YouthCREW (3 kez)



Team AURORA (2 kez)



Royal Bandits (2 kez)







BAUSuperMassive'nin yenilgisiyle galibiyet serisi dün 16 maça çıkan Kore Challengers ekibi Griffin, önündeki 4 maçı kazanırsa rekorun yeni sahibi olabilir.



