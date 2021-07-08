Nihat Türkmenoğlu ve Fatma Danabaş'tan Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota

Nihat Türkmenoğlu ve Fatma Danabaş, Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota hakkı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nihat Türkmenoğlu ve Fatma Danabaş'tan Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota
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08 Temmuz 2021 21:36
Para okçulukta Nihat Türkmenoğlu ve Fatma Danabaş, Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda mücadele eden milli sporculardan Nihat Türkmenoğlu ve Fatma Danabaş, Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.

Paralimpik okçu Öznur Cüre de dün oyunlara katılmaya hak kazanmıştı.


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