Nihat Özdemir'den yayıncı kuruluş, harcama limiti açıklaması!

İşte o açıklamalar;



"16 MAYIS'TA BİTİRECEĞİZ"



Önümüzde uzun bir sezon var. 21 takımlı Süper Lig oynayacağız. 40 hafta maç olacak, 42 hafta sürecek. herkesi zor ve uzun bir süreç bekliyor. İnşallah hiçbir kesintiye uğramadan 16 Mayıs'ta bitecekmiş gibi ligimizi planladık, sıkı bir sezon olacak. Devre arası verme imkanımız bile yok. Onun için inşallah bu sıkı sezonu bitirince 2021-211'de rahatlayacağız diye ümit ediyorum.



SALGIN ARTARSA B PLANI VAR MI?



Biz öyle düşünmedik, 11 Eylül'de başlayacağız, ara vermeden 16 Mayıs'ta bitirmek üzere de planladık. Hafta içi maç koymadık. Ama yeni yıldan itibaren 8 hafta hafta içi maçlar koyduk, her gün maç olacak. Pazar başlayacak ve diğer pazara kadar devam edecek. Avrupa'da takımlarımız devam ederse ona göre B planımız var. Tek istemediğimiz konu karantinadan dolayı ya da hava şartlarından dolayı erteleme olursa işimiz o zaman zor. Ona göre maçların organizasyonunu yapmaya çalışacağız.



TÜRKİYE KUPASI'NDA YENİ FORMAT



Bu arada unutmamak gerekir ki Türkiye Kupası maçları da var, onları da hafta içlerine koymak zorundayız. Formatını mecburen kısaltacağız çünkü sığmıyor zaten.



GEÇEN SEZON YAŞANANLAR?



Birkaç olay dışında biz 2019-20 sezonunu bitirdik. Beşiktaş'ta iki futbolcuda koronavirüs çıkmıştı. Onları karantinaya alarak devam ettik. Bir de Akhisarspor'un hocasında ve 3 oyuncusunda çıkmıştı. Onları da sisteme zarar vermeyecek şekilde bu işi sonlandırdık. Süper Lig'i götürmenin daha kolay olduğunu, TFF 1. Lig'in biraz daha zor olacağını biliyorduk ama esas zorluk 18 Eylül'de başlayacağımız 2. ve 3. Lig maçları. Hem sayılar çok hem de zorlu bir süreç.



"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"



Süper Lig'deki takımların mali yapılarıyla 1. Lig'deki takımların mali yapılarıyla 2 ve 3. Lig'deki takımlarımızın mali yapıları aynı değil. Onlar da aynı kriterlere uymak zorunda. Sağlık kurulu bunları düşünerek biraz daha pratik ve kontrollerin sayısını azaltarak yola devam etmek istiyor, biz de onlara elimizden gelen desteği veriyoruz.



YÜZDE 1O SEYİRCİLİ MAÇA RAZIYIZ



Ekim ayında seyircili başlama planı vardı, çok da istiyorduk. Tek bakacağımız yer Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu. Orası bize yön veriyor. Seyircisiz oynanmasını tercih ederiz dediler. Biz de TFF olarak hemen karar aldık ve seyircisiz oynanmasına karar verdik. Ama pandemide çok başarılı bir sürece girersek, hafta ve vefat sayılarına belli bir rakamın altıan düşürürsek daha öne çekmek hedefimiz. Çünkü devletimiz de bunu istiyor. Futbol insanlar için büyük bir eğlence. Biz yüzde 10 tribün kapasiteki seyirciyle maçların oynanmasına bile razıyız.



SÜPER LİG'DE İSİM SPONSORLUĞU?



İşi ikiye ayırmamız lazım. Biri TFF'nin isim verme hakkı var. Onu verme durumumuz vardı, bugüne kadar hep önemli isimleri vererek yola geldik. Esasında Süper Lig'in isim hakkı bizim yayıncı kuruluşumuz olan beIN SPORTS'a ait. Acaba orayı bu sene boş bırakalım, gelire de çok ihtiyacımız olduğunu düşünerek, acaba beIN SPORTS daha iyi bir -boş bırakarak- sadece bir isim alarak daha büyük gelir kazanır mı diye de şu anda onu gündemde tutuyoruz, önümüzdeki günlerde karar vereceğiz.



YAYINCI KURULUŞ ÖDEMELER, GELİRLER?



Pandemiden dolayı kulüplerimizn gelirlerinde önemli bir azalma oldu. 2019-20 sezonunda 4 kulübü ayırırsak, diğer bütün kulüplerin gelirlerinin neredeyse %80'i yayıncı kuruluşa ait. 2019-20 sezonudna hiçbir kayba uğramadan yayıncı kuruluş tüm paraları ödedi, biz de kulüplerimize aktardık. KDV ile ödediler. 2030-21 sezonu başladı ve beIN SPORTS ile görüşmelerimiz devam ediyor. Tahmin ediyorum 1-2 hafta içerisinde bütün anlaşmalarımızı tamamlarız, yola devam ederiz.



BAŞKA YERDEN YAYINLANABİLİR Mİ?



TFF 2. Lig ve 3. Lig'in bizden hep bir isteği vardı. Bizim maçlarımız hangi kanaldan olursa olsun yayınlansın, sağolsun Misli.com müracaat etti, anlaştık. Ayrıca bu maçları kendi sitelerinden vrecekler. gelir kaynağı oldu. Demirören ailesine teşekkür ediyorum.



"BEIN İLE 3 YILIMIZ VAR"



Bizim "beIN SPORTS ile 5 yıllık sözleşmemiz var. Bu sene 3. yılını yaşıyoruz. Önümüzde daha 2 yılımız var. Kendileri bu kalan 2 yılı daha uzatmamızı talep ediyor. Biz de diyoruz ki oturup konuşalım. Bizim rakamlarımıza, sistemimize uyabiliyorsanız uzatabiliriz diyoruz. Daha süren 3 yılımız var.



"BUGÜNÜN İŞİ DEĞİL"



Farklı kuruluşlarla da olabilir. Hepsini düşünürsek yeni bir platform ve sistemle ile maçları yayınlayabiliriz ama bugünün işi olmaz.



FENERBAHÇE'NİN HARCAMA SORUNU BİTTİ Mİ?



Yüzde 90'ı çözüldü. Az bir kısmı kaldı. Tahminime göre futbolcu satışlarından ve kadroda bazı oyuncuları kiraya vermelerinden dolayı giderlerini düşürerek herhangi bir sorun yaşamayacaklarına inanıyorum. Bugün için Fenerbahçe'nin hala harcamadığı para var.