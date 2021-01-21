Nihat Özdemir'den, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticiler, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nihat Özdemir'den, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaret
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21 Ocak 2021 16:47
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticiler, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen nezaket ziyaretine Özdemir'in yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın ve Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Nuri Akın, genel sekreter Kadir Kardaş katıldı.

Ziyarette başkan Nihat Özdemir, Zafer Aktaş'a A Milli Takım forması takdim etti.



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