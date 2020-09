Nihat Özdemir'den flaş açıklamalar!

İŞTE TFF BAŞKANI'NIN SÖZLERİ;



"Rizespor-Fenerbahçe maçıyla sezona başlayacağız. İyi bir sezon geçmesini diliyorum. Zor bir süreçteyiz. 21 takımla lige başlayacağız. Sezon sonunda Avrupa Şampiyonası var. Doğal olarak ligi ondan önce bitirmemiz lazım.



Pandemi dolasıyla liglere önemli bir ara vermek zorunda kaldık. Fransa gibi yapıp sezonu sonlandırmamız gerektiğini söyleyenler oldu ama biz inandık. Sağlık Kurulumuza inandık. Sağlık Bakanlığı'na özellikle teşekkür etmek istiyorum. Protokolleri sıkı bir şekilde uyguladılar. 1-2 basit vaka dışında sezonu sonlandırdık.



İlk maçlara her zaman gidiyorum. Rizespor-Fenerbahçe maçına da gideceğim.



Takım harcama limitlerinin nasıl yapılacağına dair tespitimizi daha önce yaptık ve bunu kulüplerimizle görüştük. Kulüpler zaten ne kadar harcayabileceklerini biliyorlardı. Bunu sadece yüzde 15 geçebilirlerdi ve bunu açıkladık.



Burada Kasımpaşa'nın durumu özel. Bankaya borçları yok ancak kendi şirketlerine borçları var. Kasımpaşa, Fenerbahçe ve diğer kulüplerin yeni harcama limitlerini bugünden itibaren kendilerine bildireceğiz ve lisanslarını çıkartabilecekler.



Lige ilk defa Süleyman Seba'nın ismini vermiştik. Son sezon da Cemil Usta'yı koyarak devam ettik. Biz yönetim kurulunda bu konuyu uzun uzun tartıştık. Bir isim vermek yerine bizim için pandemi döneminde mücadele eden sağlıkçılarımız için bir isim koymayı düşündük. Ne olursa olsun bu sezonu sağlıkçılarımıza adayacağız.



Kulüpler Birliği'nin isteği doğrultusunda rezerv lig kurmayı kararlaştırdık. Ligin statüsünü ve 1.,2. ve 3.'sü için ödülleri belirledik fakat 7 Eylül'e kadar sınır koymamıza rağmen sadece 3 takım başvuru yaptı. Bu şartlarda bunu uygulamamız mümkün değil. U19'la devam etmeye çalışacağız.



Pandemiden dolayı birçok gelirimiz azaldı ve geçtiğimiz sezonu 49 milyon eksikle kapattık. Yeni sponsorluklar aldık ve almaya devam ediyoruz. Yeni sezonda bu açığı kapatmak istiyoruz.



Finansal Fair Play hakkında sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Malesef Trabzonspor'un 2016'ya dönük bir cezası oldu. Trabzonspor, haklı olarak CAS'a başvurdu ama netice olarak ceza değişmedi. İnanıyorum ki, harcama limitleri sayesinde artık kulüplerimiz UEFA'dan ceza almayacaklardır. Birkaç sene içerisinde borçlarını düzelteceklerine inanıyoruz.



Amacımız TFF 1. Lig'e de harcama limitleri getireceğiz. Başarılı olursak 2. ve 3. Lig'e de bu limiti getirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu sayede bu takımlar lige geldiklerinde sorun yaşamayacaklar.



Sayın Bakanımıza yüzde 30 civarında seyirci almak istediğimizi belirttik. Sağlık Bakanımız, Eylül'de bunun imkanı olmadığını belirtti ve Ekim ayında bu düzene geçebileceğimizi belirtti. Biz de yönetim kurulu olarak oy birliği ile Ekim ayından itibaren taraftar alma kararı aldık.



Baktık rakamlar düzeliyor bu durumda sezon sonunu beklemeden yeniden seyirci almayı düşünebiliriz. Düşüş sağlanırsa Sağlık Bakanlığımıza tekrar danışırız ve yüzde 30 olmazsa 20 ya da 10 seyirci alma kararı verebiliriz.



beIN ile görüşmelerimiz devam ediyor. Biz de beIN Sports yönetimi de uzun bir sözleşme istiyoruz. Birkaç güne imzaları atıp, yola devam etmeyi düşünüyoruz.



Yayınların telif hakları ile ilgili bölümü olduğu için Kültür Bakanlığı'nı ziyaret ettik. Bu yayınların yüzde 35'i illegal yayınlar iken; yüzde 65'i legal yayınlar. Bırakın beIN Sports'un ve ya federasyonun kaybını, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vergi kaybıdır.



Burada 4 bakanlığın onayı ve koordinasyonu gerekecektir. Bu bakanlıkların yasa tasarısını hazırlaması ve Meclis'e ivedilikle götürülmesini bekliyoruz.



Olağan Mali Genel Kurul'da pandemiden korkanlar ve işi olup gelmek istemeyenler oldu. Asgari üyenin 10 fazlasıyla kongremizi yaptık. Bütün kararlarımızı oy birliğiyle aldık. Bir arkadaşımız sahte imzalar olduğunu iddia etti. Şimdi o arkadaşımıza sesleniyorum. Gelip bizim imzalarımızı inceleyebilirler ama eğer bunu yapmazlarsa onları ciddi şekilde suçlayacağım.



Yüreği varsa bana gelsin, söylesin. Tek amaçları var o da kaos yaratmak.



Zekeriya Alp'e ve onun kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Gençleştirmeye gittiler ve hakem sistemlerinde değişiklik yarattılar. İstifalarına saygı duyduk. Yeni MHK için 3-4 tane isim vardı ve Yusuf Namoğlu döneminde de başkan yardımcılığı yapan Serdar Tatlı'yı göreve getirdik. Zaman sıkışıktı. Bu yüzden hemen seminer çalışmalarını yaptılar ve ilk tayinlerini yaptılar. Gördük ki, hep genç hakemlere yöneldiler.



Her sene UEFA ve IFAB değişik kararlar alıyorlar. Bütün teknik direktörlerimiz ve kulüplerimizin bunları iyi öğrenmeleri lazım ki sezon içinde anlaşmazlıklar olmasın. VAR'da 3. yılımızdayız. Bence artık ustalık seviyesine geldik. UEFA ve UEFA bizim Riva'daki VAR sistemimizi örnek gösteriyor.



Ne Erman Toroğlu ne de Ahmet Çakar ismi MHK Başkanlığı için gündemimize gelmedi. Hem hakemliklerine hem yorumculuklarına saygı duyduğum isimler ama bu görevi kabul etmeyeceklerini düşündük.



Araya pandemi girdi ve Milli Takımımız 10 aylık bir süreyle maç oynamadı. Bazı eksiklerimiz oldu. Macaristan'a karşı gerçekten güzel oynayamadık ama ikinci yarı toparlandık. Şenol Hocamızın en önemli hedefi bu dönemde oynamatadığı oyuncuları görerek takımı kurmak. Hocamız bize bazı oyuncuların 2 günlük antrenmanla geldiğini söyledi. Şimdi Milli Takımımızın önünde 3 maç var. İnanıyorum ki, şimdi daha iyi bir performans kazanacağız.



21 takımla lige başlayacağız. 4 takım küme düştükten sonra, TFF 1 . Lig'den 3 takım çıkacak. Böylelikle sonraki sezona 20 takımla devam edeceğiz. Sonrasında bu sayıyı düşürüp düşürmeyeceğimizi 20 takımlı sezon sonunda tekrar gözden geçireceğiz.



21 takım kararından pişman değilim. 7 takım küme düşmenin kalkmasını istemişti ve o zaman olmayacağını ifade ettik. Sonra birkaç takım bize başvurdu. Örneğin Malatya, 2-3 oyuncusunun pandemiden sonra dönmediğini ve transfer dönemi kapalı olmadığı için transfer yapamadıklarını belirttiler. Biz de küme düşmeyi kaldırdık.



Yeni yılda 8 hafta içi maçı oynayacağız. Neredeyse haftanın her günü maç günü olacak. Hepinizin bildiği gibi Süper Kupa'yı Katar'ın başkenti Doha'da oynayacağız. Ardından maçın kazananı Katar'ın Süper Kupa galibi ile oynayacak. Buradan önemli bir gelir elde ettik.



TFF'de karar alırken Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na ve hatta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza danışarak alıyouz. Her durumu istişare ederiz ama tabii ki son karar her zaman TFF'nin elinde.



Şampiyonlar Ligi finali inşallah İstanbul'da seyircili oynanacak. 29 Mayıs 2021'de İstanbul'umuzun fethi tarihinde oynanacak ve stadyumumuz hazır. İyi bir final olsun ve umuyorum ki seyircili olsun. Rüzgarı engellemek için bir projemiz var. Sonrasında Milli Takımımızın orada oynaması da gündeme gelebilir. Fatih Karagümrük'ten bir istek gelirse de her zaman kabul ederiz.



Benim yabancı sınırımda muhatabım kulüp başkanları ve yönetimleridir. Teknik direktörler benim bu konuda muhatabım olamazlar. Hocalar gidip kulüp başkanlarına dileklerini iletirlerse, oradan bize ulaştırılabilir. Böyle bir görüşme ancak Şenol Hoca'nın koordine ettiği bir şekilde gündeme gelebilir.



İstifayı hiç düşünmedim. Görev sürem boyunca elimden geldiğince Türk futboluna hizmet etmeye çalışacağım. Zor günler hep bize geldi. Ekomonomik sorunlar ve pandemi bize denk geldi, bir türlü rahat yüzü göremedik. Yine de elimizden geldiğince bu işi götürmeye çalışacağız."